Рязанец отсудил более ста тысяч у медцентра
Медцентр также обязали выплатить штраф.
Рязанец отсудил у медцентра 100 803 рубля. Об этом
Мужчина расторг договор с ООО «М- Клиник», но организация отказалась вернуть выплаченные деньги. Рязанец обратился в Роспотребнадзор, а тот направил иск в суд.
Как пояснили в ведомстве, потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов.
В итоге суд обязал медцентр вернуть рязанцу деньги и выплатить штраф за отказ в добровольном порядке удовлетворить требования потребителя.
Решение суда вступило в законную силу.