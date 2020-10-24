Рязанец отсудил более ста тысяч у медцентра

Медцентр также обязали выплатить штраф.

Рязанец отсудил у медцентра 100 803 рубля. Об этом сообщила пресс-слудба регионального Роспотребнадзора.

Мужчина расторг договор с ООО «М- Клиник», но организация отказалась вернуть выплаченные деньги. Рязанец обратился в Роспотребнадзор, а тот направил иск в суд.

Как пояснили в ведомстве, потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов.

В итоге суд обязал медцентр вернуть рязанцу деньги и выплатить штраф за отказ в добровольном порядке удовлетворить требования потребителя.

Решение суда вступило в законную силу.