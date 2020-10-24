Развенчаны самые популярные мифы о молоке

Специалист рассказал, кому не рекомендуется употреблять напиток.

Китайская газета Science and Technology Daily опубликовала статью, в которой развенчала самые популярные мифы о молоке. Об этом передает РИА Новости .

Автор статьи утверждает, что продукт можно употреблять на голодный желудок и это не нанесет вреда. Кроме того, специалист указал, что сывороточный белок оказывает положительное влияние на слизистую оболочку, предотвращает ее воспаление и имеет антибактериальный эффект.

В публикации порекомендовали не употреблять молоко на пустой желудок тем, у кого непереносимость лактозы.

В статье также опровергли мнение о том, что молоко может отбеливать кожу лица. Но автор добавил, что молочная маска может иметь охлаждающий и увлажняющий эффект и способствовать снижению капилляров после длительного пребывания на солнце.

Также ложным назвали утверждение о том, что напиток становится вредным после кипячения. Отмечается, что при нагревании молока происходит реакция Майяра между аминокислотами белка и лактозой, при этом жидкость не темнеет и не приобретает неприятного вкуса.