Павел Воля высмеял слова Утяшевой про траты в 50 тысяч рублей в месяц

Он посвятил теме свой скетч.

Комик Павел Воля высмеял слова своей жены Ляйсан Утяшевой о том, что она может прожить на 50 тысяч рублей в месяц. Этой теме он посвятил свой скетч .

В начале выступления он сказал, что хотел бы прокомментировать новость, «которая касается его непосредственно».

Он процитировал высказывание супруги: «Я могу прожить на 50 тысяч в месяц».

«Скажи, а чего я пыжусь-то так?», — сказал в ответ Воля.

При этом, он сразу добавил, что Утяшева ранее жила в маленькой квартире с мамой на скромный доход.