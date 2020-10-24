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Оперштаб обновил данные о COVID-19 в рязанских городах и селах
В регионе зарегистрировали 10 007 человек заразившихся.

Оперштаб при рязанском правительстве обновил данные о COVID-19 в регионе. По данным на субботу, 24 октября, в регионе зарегистрировали 10 007 человек заразившихся в

  • Рязани — 5213,
  • Рязанском районе — 450,
  • Скопине — 295,
  • Ряжске — 268,
  • Касимове — 249,
  • Рыбном — 241,
  • Сасове — 216,
  • Шиловском районе — 170,
  • Новомичуринске — 169,
  • Скопинском районе — 169,
  • Рыбновском районе — 165,
  • Клепиковском — 161,
  • Касимовском районе — 153,
  • Спасском — 147,
  • Михайловском районе — 145,
  • Шилове — 122,
  • Михайлове — 114,
  • Александро-Невском — 94,
  • Сараевском районе — 84,
  • Александро-Невском районе — 76,
  • Старожиловском районе — 72,
  • Сапожке — 69,
  • Кораблине — 65,
  • Шацком районе — 65,
  • Сасовском районе — 64,
  • Старожилове — 63,
  • Сараях — 61,
  • Спасске-Рязанском — 58,
  • Пронском районе — 56,
  • Захаровском — 55,
  • Спас-Клепиках — 53,
  • Шацке — 52,
  • Чучкове — 50,
  • Пронске — 45,
  • Ряжском районе — 45,
  • Чучковском — 45,
  • Милославском — 42,
  • В Милославском — 38,
  • Захарове — 37,
  • Путятинском районе — 36,
  • Ухолове — 35,
  • Кораблинском районе — 34,
  • Путятине — 34,
  • Ермишинском районе — 26,
  • Кадоме — 26,
  • Ермиши — 24,
  • Сапожковском районе — 19,
  • Ухоловском — 14,
  • Пителинском — 9,
  • Кадомском — 8,
  • Пителине — 6.