Оперштаб обновил данные о COVID-19 в рязанских городах и селах

В регионе зарегистрировали 10 007 человек заразившихся.

Оперштаб при рязанском правительстве обновил данные о COVID-19 в регионе. По данным на субботу, 24 октября, в регионе зарегистрировали 10 007 человек заразившихся в