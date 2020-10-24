Оперштаб обновил данные о COVID-19 в рязанских городах и селах
В регионе зарегистрировали 10 007 человек заразившихся.
Оперштаб при рязанском правительстве обновил данные о COVID-19 в регионе. По данным на субботу, 24 октября, в регионе зарегистрировали 10 007 человек заразившихся в
- Рязани — 5213,
- Рязанском районе — 450,
- Скопине — 295,
- Ряжске — 268,
- Касимове — 249,
- Рыбном — 241,
- Сасове — 216,
- Шиловском районе — 170,
- Новомичуринске — 169,
- Скопинском районе — 169,
- Рыбновском районе — 165,
- Клепиковском — 161,
- Касимовском районе — 153,
- Спасском — 147,
- Михайловском районе — 145,
- Шилове — 122,
- Михайлове — 114,
- Александро-Невском — 94,
- Сараевском районе — 84,
- Александро-Невском районе — 76,
- Старожиловском районе — 72,
- Сапожке — 69,
- Кораблине — 65,
- Шацком районе — 65,
- Сасовском районе — 64,
- Старожилове — 63,
- Сараях — 61,
- Спасске-Рязанском — 58,
- Пронском районе — 56,
- Захаровском — 55,
- Спас-Клепиках — 53,
- Шацке — 52,
- Чучкове — 50,
- Пронске — 45,
- Ряжском районе — 45,
- Чучковском — 45,
- Милославском — 42,
- В Милославском — 38,
- Захарове — 37,
- Путятинском районе — 36,
- Ухолове — 35,
- Кораблинском районе — 34,
- Путятине — 34,
- Ермишинском районе — 26,
- Кадоме — 26,
- Ермиши — 24,
- Сапожковском районе — 19,
- Ухоловском — 14,
- Пителинском — 9,
- Кадомском — 8,
- Пителине — 6.