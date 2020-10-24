Назван способ распознать бессимптомное течение коронавируса

Врач заявил, что других способом определить коронавирус нет.

Бессимптомное течение коронавируса можно только с помощью теста на инфекцию. Об этом сообщил профессор кафедры вирусологии института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский в беседе с URA.RU.

Аграновский подчеркнул, что тесты не дают 100-процентную точность, но подтвердить бессимптомный коронавирус другими способами нельзя.

«Когда человек уже переболел, тогда тест на коронавирус ничего не покажет — нужно проверять на антитела», — добавил специалист.

Он также отметил, что при бессимптомном течении коронавируса не может появиться долгосрочных последствий. По словам Аграновского, такие осложенения как миокардит и выпадение волос могут возникать у тех, кто переболел коронавирусом в тяжелой форме.