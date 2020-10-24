Гость украл из брюк заснувшего касимовца деньги

Подозреваемого нашли.

Гость украл из брюк заснувшего касимовца деньги. Об этом в субботу, 24 октября, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

73-летний житель Касимовского района приглашал на застолье троих гостей. Выпив алкоголя, хозяин уснул, а проснувшись не нашел в кармане брюк кошелек с шестью тысячами рублей.

Полицейские выяснили, что к краже причастен 33-летний местный житель. Ранее его судили за нарушение неприкосновенности жилища. Безработный мужчина обычно приходил в магазин вместе с приятелями из-за того, что не мог оплатить покупку. В день кражи он сам купил алкоголь.

«Продавец запомнил номинал купюр, которыми злоумышленник расплачивался за алкогольные напитки. Такие же купюры пропали у пострадавшего», — отметили полиции.

На мужчину завели дело по части 2 статьи 158 УК. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.