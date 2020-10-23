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«Жалкий человек». Пашаев высмеял претензии Ефремова
Пашаев отметил, что действовал так, как просил его подзащитный, когда защищал артиста.

Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев ответил на обвинения своего экс-подчиненного, который раскритиковал его работу на суде. Об этом он заявил Пашаев в беседе с НСН.

«Жалкий человек. Я же знаю все. Ему адвокаты обещали, что, если сдаешь Пашаева — получишь условный срок», — сказал экс-защитник Ефремова.

Он назвал актера слабым человеком, поскольку тот «всегда жил в хороших условиях» и заявил, что Ефремов хочет выйти на свободу «любой ценой — хоть подставить, хоть перешагнуть через труп».

Пашаев также отметил, что действовал так, как просил его подзащитный, когда защищал артиста.

По его словам, каждый шаг адвоката согласовывали.

Напомним, Ефремову изменили срок наказания с 8 до 7,5 лет. Его осудили за смертельное ДТП, которое произошло в центре Москвы 8 июня. Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на «встречку» и врезался в фургон «Лада». После аварии погиб рязанец Сергей Захаров, который был за рулем грузовика.

Фото Instagram Эльмана Пашаева