За сутки на четверых рязанцев завели дела за угрозу убийством

Мужчинам грозит до двух лет тюрьмы.

В четверг, 22 октября, на четверых рязанцев завели дела за угрозу убийством. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В Советском районе Рязани 32-летнего мужчину едва не зарезал его 59-летний гость. В Песочне в доме на улице Зубковой рязанец угрожал задушить 36-летнюю женщину, которая отказалась присоединиться к компании и пить алкоголь.

В Спасском районе ножом матери угрожал 36-летний сын, а в Сасове на приятеля с этим же предметом напал 45-летний мужчина. Во всех случаях злоумышленников усмирили полицейские.

На нападавших завели дела по статье 119 УК. Им грозит до двух лет тюрьмы.