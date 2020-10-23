Вступил в силу приговор экс-начальнице Касимовской уголовно-исполнительной инспекции

Женщина получала взятки от осужденных.

Вступил в силу приговор экс-начальнице Касимовской уголовно-исполнительной инспекции. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщил рязанский следком.

Суд установил, что с октября 2018 года по июль 2019 года женщина получила взятки в размере 76 тысяч рублей. Осужденные, находившиеся под контролем уголовно-исполнительной инспекции, давали ей от 4 до 30 тысяч рублей. Они рассчитывали, что за взятки в суд не будут направлять представления о замене им наказания на реальное лишение свободы или о продлении испытательного срока. Также они хотели не посещать уголовно-исполнительную инспекцию.

Противоправные действия руководителя уголовно-исполнительной инспекции выявили и пресекли сотрудники региональных управлений ФСБ России и УФСИН России.

Женщину признали виновной по частям 1, 2, 3 статьи 290 («Получение взятки»), части 1 статьи 291.2 УК («Получение взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей»). Ее приговорили к трем с половиной годам колонии общего режима и штрафу в 450 тысяч рублей.

По итогам рассмотрения апелляционной жалобы в Рязанском областном суде срок наказания уменьшили на месяц. Осужденную этапировали.