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Вирусолог спрогнозировал выход России на плато по заболеваемости COVID-19
Вирусолог пояснил, что плато может характеризоваться «застойными» цифрами по случаям заражения.

В пятницу, 23 октября, доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн спрогнозировал выход России на плато по заболеваемости COVID-19. По его словам, это может произойти примерно в начале ноября, передает РИА Новости.

Альштейн считает, что ситуация стабилизируется примерно через одну-две недели, этому помогут постепенно вводимые меры.

Вирусолог пояснил, что плато может характеризоваться «застойными» цифрами по случаям заражения.

«Зимой это плато может пойти повыше. Плато может спуститься до 10 тысяч и на них пойдет долго», — сказал специалист.

Анатолий Альтштейн уверен, что до Нового года ситуация с коронавирусом не разрешится, и россияне будут «внимательно к нему прислушиваться» еще несколько лет.