В заливе у Находки произошел разлив нефти

Площадь загрязнения акватории залива Находка составила 34 775 квадратных метров.

У города Находка в Приморском крае произошел разлив нефти. По факту произошедшего началась проверка, сообщили в региональной прокуратуре.

«Амурской бассейновой природоохранной прокуратурой организована проверка по факту разлива нефтепродуктов в акватории залива Находка. Площадь и источник загрязнения устанавливаются», — говорится в сообщении.

В горадминистрации отметили, что произошел «разлив вещества неизвестного происхождения».

В сообщении указано, что его обнаружили еще днем 21 октября.

Площадь загрязнения акватории залива Находка в Приморье составила 34 775 квадратных метров. Об этом сообщил Росприроднадзор в Instagram.

Предполагается, что загрязнение распространилось от причала ООО «Трансбункер Приморье».

В сообщении добавили, что идут работы по локализации загрязнения.

Сотрудник лаборатории морской экотоксикологии Тихоокеанского океанологического института Дальневосточного отделения РАН, доктор биологических наук Владимир Раков посчттал загрязнянение экологической катастрофой локального характера, передает « Интерфакс ».

Ранее у берегов Камчатки погибли морские животные из-за загрязнения океана.

Фото с сайта региональной прокуратуры