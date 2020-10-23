В заливе у Находки произошел разлив нефти

У города Находка в Приморском крае произошел разлив нефти. По факту произошедшего началась проверка,
«Амурской бассейновой природоохранной прокуратурой организована проверка по факту разлива нефтепродуктов в акватории залива Находка. Площадь и источник загрязнения устанавливаются», — говорится в сообщении.
В горадминистрации отметили, что произошел «разлив вещества неизвестного происхождения».
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Площадь загрязнения акватории залива Находка в Приморье составила 34 775 квадратных метров. Об этом
Предполагается, что загрязнение распространилось от причала ООО «Трансбункер Приморье».
В сообщении добавили, что идут работы по локализации загрязнения.
Сотрудник лаборатории морской экотоксикологии Тихоокеанского океанологического института Дальневосточного отделения РАН, доктор биологических наук Владимир Раков посчттал загрязнянение экологической катастрофой локального характера, передает «
Ранее у берегов Камчатки погибли морские животные из-за загрязнения океана.
Фото с сайта региональной прокуратуры