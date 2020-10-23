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В заливе у Находки произошел разлив нефти
Площадь загрязнения акватории залива Находка составила 34 775 квадратных метров.

У города Находка в Приморском крае произошел разлив нефти. По факту произошедшего началась проверка, сообщили в региональной прокуратуре.

«Амурской бассейновой природоохранной прокуратурой организована проверка по факту разлива нефтепродуктов в акватории залива Находка. Площадь и источник загрязнения устанавливаются», — говорится в сообщении.

В горадминистрации отметили, что произошел «разлив вещества неизвестного происхождения».

В сообщении указано, что его обнаружили еще днем 21 октября.

Площадь загрязнения акватории залива Находка в Приморье составила 34 775 квадратных метров. Об этом сообщил Росприроднадзор в Instagram.

Предполагается, что загрязнение распространилось от причала ООО «Трансбункер Приморье».

В сообщении добавили, что идут работы по локализации загрязнения.

Сотрудник лаборатории морской экотоксикологии Тихоокеанского океанологического института Дальневосточного отделения РАН, доктор биологических наук Владимир Раков посчттал загрязнянение экологической катастрофой локального характера, передает «Интерфакс».

Ранее у берегов Камчатки погибли морские животные из-за загрязнения океана.

Фото с сайта региональной прокуратуры