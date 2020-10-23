В Рязанской области вновь зафиксировали более сотни заболевших COVID-19

Всего число заболевших достигло 9 908.

За сутки в Рязанской области зарегистрировали 105 заболевших коронавирусом. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщили в федеральном оперштабе.

Всего число заболевших достигло 9 908. За сутки выздоровели 50 человек, всего число вылечившихся достигло 7 259. Новых смертей не зарегистрировали, с начала пандемии в регионе скончались 58 человек.

В России за сутки зарегистрировали 17 340 заболевших в 85 регионах. Всего число заболевших в стране достигло 1 480 646.

За сутки выписали 11 263 человек, за весь период — 1 119 251. За сутки скончались 283 человек, за весь период — 25 525.