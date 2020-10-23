В Рязани установили уличные шкафы для буккросинга

В Рязани впервые установили уличные шкафы для буккросинга. Об этом на
Шкафы установили в сквере перед библиотекой имени Есенина на улице Вокзальной.
Сорокина осмотрела отремонтированные сквер и библиотеку. Она отметила, что библиотека «стала очень уютной».
Мэр Рязани приглсила присоединиться рязанцев к обмену книгами.
«Чтение не только обогащает нас духовно, но и объединяет, вдохновляет, дает новые идеи», — написала глава горадминистрации.
Справка
Буккросинг работает по принципу обмена. Желающие могут оставлять книги в определенных местах, чтобы случайный человек мог их прочитать. В ответ тот может повторить действие. Слежение за «путешествием» книги осуществляется через специальные сервисы в интернете.