В России стартовали продажи iPhone 12

Новые модели гаджетов представили 13 октября.

В России начались продажи новых смартфонов от Apple — iPhone 12 и iPhone 12 Pro. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на представителей сетей электроники.

Новые модели гаджетов представили 13 октября.

Отмечается, что продажи iPhone 12 и iPhone 12 Pro начнутся в России 23 октября, а iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max станут — с 13 ноября.

По информации на сайте Apple, iPhone 12 будет стоить в России от 79,99 до 94,99 тысячи рублей, iPhone 12 Pro — 99,99-129,99 тысячи рублей.

Фото с сайта Apple