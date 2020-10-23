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В Роспотребнадзоре опровергли заблуждение о COVID-19
Специалист разъяснил, кто болеет чаще — взрослые или дети.

Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора, академик РАН Арег Тотолян опроверг заявление о том, что школьники являются активными разносчиками коронавируса. Об этом передает РИА Новости.

По его словам, именно взрослые заражают детей, а не наоборот.

Он объяснил, что вирус размножается в организме, если ему удалось проникнуть в клетки. Тотолян уточнил, что главными «входными воротами» является рецептор ACE2, представленность которого в клетках увеличивается с возрастом. Специалист объяснил, что у взрослых этот показатель максимален, особенно у пожилых.

По словам академика, не более 19% в структуре заболевших коронавирусом — дети.