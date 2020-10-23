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В полиции рассказали подробности смертельного ДТП в Александро-Невском
Пострадавшая скончалась на месте аварии.

В ДТП в Александро-Невском погибла 58-летняя женщина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла в четверг, 22 октября.

Женщина на велосипеде «Стелс» столкнулась с «четырнадцатой», за рулем которой был 42-летний местный житель.

По предварительной информации, велосипедистка не убедилась в безопасности маневра и начала совершать поворот налево, двигаясь по правой стороне проезжей части.

После столкновения женщина упала, ударилась головой об асфальт и от полученных травм скончалась на месте ДТП.

Обстоятельства происшествия уточняются, проводится проверка.