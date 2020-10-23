В полиции рассказали подробности смертельного ДТП в Александро-Невском
Пострадавшая скончалась на месте аварии.
В ДТП в Александро-Невском погибла 58-летняя женщина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Авария произошла в четверг, 22 октября.
Женщина на велосипеде «Стелс» столкнулась с «четырнадцатой», за рулем которой был 42-летний местный житель.
По предварительной информации, велосипедистка не убедилась в безопасности маневра и начала совершать поворот налево, двигаясь по правой стороне проезжей части.
После столкновения женщина упала, ударилась головой об асфальт и от полученных травм скончалась на месте ДТП.
Обстоятельства происшествия уточняются, проводится проверка.