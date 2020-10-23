В облдуме обсудили введение ограничений в образовательных учреждениях

Вопрос подняли на заседании рабочей группы.

В четверг, 22 октября прошло заседание рабочей группы облдумы. На нем обсудили меры соцподдержки семей с детьми.

Также на встрече затронули вопрос введения ограничений в образовательных учреждениях. Председатель комитета по социальным вопросам Сергей Пупков напомнил, что весной после введения дистанционного обучения некоторым семьям не с кем было оставить детей дома, родители вынуждены были брать отпуска, и поинтересовался, обсуждались ли на уровне правительства региона меры поддержки семей с детьми школьного возраста, которые находятся на «удаленке» из-за коронавируса.

Зампред правительства области Роман Петряев пояснил, что пока вводить ограничения по закрытию детских садов и школ не планируется. Он добавил, что весной каждый конкретный случай разбирался индивидуально, оперативно прорабатывался. По его словам, сегодня подобных сигналов не поступает.

«В случае необходимости будут возвращены меры поддержки, которые действовали ранее», — отметили на заседании.

На встрече министр труда и соцзащиты населения Валерий Емец отметил, что в регионе меры социальной поддержки предоставляются более 46 тысячам семей с детьми (на 76,7 тысяч детей). На 2020 год на эти цели предусмотрено более 4 млрд рублей.

Он обратил внимание на то, что семьям выплачиваются федеральные выплаты: 10 154 рубля — на рождение первого ребенка, 10 899 рублей — на рождение третьего и последующих детей до достижения ребенком трехлетнего возраста, 5 077 рублей — на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно.

На заседании отметили, что действуют и региональные меры поддержки: региональный маткапитал — более 72 тысяч рублей — для семей при рождении третьего ребенка и последующих детей, который можно направить на улучшение жилищных условий. В этом году выплаты получили 974 семьи.

Поддержка также оказывается малообеспеченным многодетным семьям и малообеспеченным семьям с доходами ниже величины прожиточного минимума, установленной в регионе.

За девять месяцев 2020 года малоимущим семьям оказали помощь 486 гражданам (109 контрактов) из числа семей с детьми.

Валерий Емец на встрече отметил, что региональной службе социальной поддержки граждан крайне необходима модернизация материально-технической базы, в том числе обновление изношенного компьютерного оборудования, и попросил у депутатов содействия в ее решении.

Заместитель председателя комитета по аграрным вопросам Денис Сидоров обозначил проблему снятия льгот у многодетных семей с детей, достигших совершеннолетия, предложив по этому поводу выйти с законодательной инициативой на федеральный уровень.

По итогам встречи разработают рекомендации.