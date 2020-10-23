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В квартире одинокой рязанской пенсионерки нашли 30 кошек
Пенсионерка живет в однокомнатной квартире.

В квартире одинокой рязанской пенсионерки нашли 30 кошек. Об этом сообщили в службе по контролю за безнадзорными животными.

Зоозащитники рассказали, что женщина подбирала животных, лечила их и стерилизовала.

«Но в какой-то момент она потеряла контроль над ситуацией, здоровье подвело, денег на кастрацию кошек не осталось. Таким образом, кошек развелось огромное количество, и помощь теперь нужна уже самой неравнодушной женщине и животным», — пояснили волонтеры.

Пенсионерка живет в однокомнатной квартире, и, как отметили зоозащитники, соседи грозятся ее выселить.

Пожилая рязанка может оставить себе примерно десять старых и стерилизованных кошек, остальным нужен дом. Среди животных есть одна слепая кошка и две с одним глазом. Кроме того, одному коту нужна срочная помощь ветеринаров.

«Помощь нужна любая: кормами, передержкой, новым домом, кастрациями, посещением клиники, курацией отдельных животных», — обратились к рязанкам зоозащитники.

Все вопросы можно задать Ольги Куприной или по телефону: +7 (960) 577-59-70.