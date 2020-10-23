В Госдуме нашли способ заставить всех носить маски и перчатки

Предложения выдвинул депутат Госдумы Ярослав Нилов.

Депутат Госдумы Ярослав Нилов рассказал, как подтолкнуть россиян к использованию масок, перчаток и антисептика. Об этом он рассказал в интервью радио Sputnik .

Нилов предложить обеспечить возможность бесплатно получать маски и антисептик при посещении магазинов, кафе и спортзалов.

«Сегодня даже в розницу маску можно взять за 3 рубля, а производство вообще копейки стоит», — сказал он.

Нилов добавил, что для использования антисептика нужна постоянная социальная реклама с призывом чаще мыть руки и пользоваться индивидуальными средствами защиты.

Депутат заявил, что ее необходимо усилить.