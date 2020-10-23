У «Мармакса» появился канал в «Яндекс.Дзен»

У девелопера «Мармакс» появился
Читатели могут узнать о том, какие квартиры сейчас больше всего востребованы и почему, стоит ли брать ипотеку, как сделать выгодную покупку недвижимости, какие преимущества гарантируют жизнь за городом и многое другое.
«В настоящее время вокруг людей очень много информационного шума, найти полезную информацию и не пропустить важные новости бывает довольно сложно, — отметили в пресс-центре „Мармакс“. — Мы решили собрать это в одном месте, чтобы рязанцы и другие пользователи сети всегда получали нужную информацию о нашей компании и о сфере недвижимости в целом. Кому-то это поможет сделать правильный выбор, а кого-то подтолкнет к новым свершениям в жизни».
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