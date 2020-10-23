Спасский суд признал незаконными две группы «ВКонтакте»

В группу мог зайти любой желающий без предварительной регистрации и пароля.

Спасский районный суд рассмотрел иски прокуратуры района о признании незаконной информации, опубликованной в сети. Об этом сообщил сайт райсуда.

Прокуратура района установила, что пользователям сообщества предоставили свободный доступ к группам в соцсети «ВКонтакте». Там распространяли информацию о противоправном поведении в молодежной субкультуре, которая ориентирована на «законы» криминального мира в повседневной жизни.

В группу мог зайти любой желающий без предварительной регистрации и пароля. Скопировать информацию также мог любой пользователь «ВКонтакте».

Суд признал группы незаконными. Решения не вступили в законную силу. Отметим, что криминальное движение, или субкультура АУЕ «Арестантский уклад един» (экстремистская организация, запрещенная в России) пропагандирует среди несовершеннолетних воровские понятия российской криминальной среды и тюремные понятия.