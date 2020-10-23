Сотрудников рязанской мэрии привили от гриппа

В этом году в Рязани не было превышения эпидемического порога по гриппу.

Сотрудников рязанской мэрии привили от гриппа. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщил сайт администрации города.

Замглавы регионального Управления Роспотребнадзора Ирина Котова подчеркнула, что вакцинация является наиболее эффективной мерой борьбы с гриппом. Она отметила, что в этом году в Рязани не было превышения эпидемического порога по гриппу.

«Многие муниципальные служащие прививаются уже не первый год. Количество желающих ежегодно увеличивается — все больше людей понимают значимость процедуры», — отметили в мэрии.

Рязанцы могут сделать прививку в больницах по месту жительства. Перед этим их осмотрит медик.

Заявки на коллективную вакцинацию следует подавать в поликлинику, закрепленную за территорией предприятия.