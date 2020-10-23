Рязанский врач рассказал, сколько детям нужно ежедневно двигаться
По данным Минздрава, в России до 15% школьников имеют избыточную массу тела.
Заместитель главврача по организационно-методической работе Рязанского областного врачебно-физкультурного диспансера Дмитрий Понасенко
Под активностью, по словам врача, можно понимать зарядку, подвижные игры, прогулки и спорт.
«Разные виды спорта включают разные физические нагрузки. Одни виды — координационные, другие — на выносливость, на интенсивность нагрузок», — пояснил Понасенко.
При этом, он рекомендовал избегать чрезмерных нагрузок.
По данным Минздрава, в России до 15% школьников имеют избыточную массу тела. Причиной этого могут являться неправильное питание и малоподвижный образ жизни.