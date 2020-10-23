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Рязанский врач рассказал, сколько детям нужно ежедневно двигаться
По данным Минздрава, в России до 15% школьников имеют избыточную массу тела.

Заместитель главврача по организационно-методической работе Рязанского областного врачебно-физкультурного диспансера Дмитрий Понасенко рассказал ГТРК «Ока», сколько детям нужно ежедневно двигаться. Он отметил, что каждый день ребенку следует по часу заниматься физической активностью.

Под активностью, по словам врача, можно понимать зарядку, подвижные игры, прогулки и спорт.

«Разные виды спорта включают разные физические нагрузки. Одни виды — координационные, другие — на выносливость, на интенсивность нагрузок», — пояснил Понасенко.

При этом, он рекомендовал избегать чрезмерных нагрузок.

По данным Минздрава, в России до 15% школьников имеют избыточную массу тела. Причиной этого могут являться неправильное питание и малоподвижный образ жизни.