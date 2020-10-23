Рязанские власти обновили географию распространения COVID-19
С коронавирусом зарегистрировали 9 908 человек.
Оперштаб при рязанском правительстве обновил географию распространения COVID-19. По данным на пятницу, 23 октября, с этим диагнозом зарегистрировали 9 908 человек в
- Рязани — 5157,
- Рязанском районе — 447,
- Скопине — 284,
- Ряжске — 267,
- Касимове — 246,
- Рыбном — 241,
- Сасове — 215,
- Шиловском районе — 170,
- Новомичуринске — 168,
- Скопинском районе — 165,
- Рыбновском районе — 164,
- Клепиковском — 159,
- Касимовском районе — 152,
- Спасском — 147,
- Михайловском районе — 145,
- Шилове — 122,
- Михайлове — 113,
- Александро-Невском — 93,
- Сараевском районе — 83,
- Александро-Невском районе — 76,
- Старожиловском — 72,
- Сапожке — 69,
- Кораблине — 65,
- Сасовском районе — 64,
- Шацком районе — 64,
- Сараях — 60,
- Старожилове — 62,
- Спасске-Рязанском — 58,
- Пронском районе — 56,
- Захаровском — 54,
- Спас-Клепиках и Шацке — по 52,
- Чучкове — 49,
- Пронске — 45,
- Ряжском районе — 45,
- Чучковском — 44,
- Милославском — 41,
- Милославском — 38,
- Захарове — 37,
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- Кораблинском районе — 34,
- Ухолове — 34,
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- Сапожковском районе — 17,
- Ухоловском — 14,
- Пителинском — 9,
- Кадомском — 8,
- Пителине — 6.