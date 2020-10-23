Рязанские власти обновили географию распространения COVID-19

С коронавирусом зарегистрировали 9 908 человек.

Оперштаб при рязанском правительстве обновил географию распространения COVID-19. По данным на пятницу, 23 октября, с этим диагнозом зарегистрировали 9 908 человек в