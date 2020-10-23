Рязанцы рассказали об опасности ремонта моста у цирка для детей

Родители с детьми переходят дорогу в неположенном месте на пересечении Лево-Лыбедской улицы и Посадского переулка.

Рязанец записал видео, в котором попросил сделать пешеходный переход для учеников из школы №7 и их родителей. По словам мужчины, сейчас дорога в школу и из нее опасна для жизни. Проблемы начались после того, как мост на улице Ленина перекрыли для ремонта, а весь транспортный поток пустили в объезд за цирком.

Рязанец прошел весь маршрут от школы в сторону площади Соборной и снял несколько коротких видео. «Вот она — наша хорошая седьмая школа, у которой нельзя припарковаться, везде висят знаки. Ребенка забрать невозможно. Так еще и дойти от школы нельзя, потому что пешеходного перехода за цирком нет», — комментирует мужчина в первом видео.

Потом мужчина спустился к цирку по Лево-Лыбедской улице, объясняя, что другого короткого пути нет, и с одной стороны дороги отсутствует тротуар.

«Везде написано — „эвакуаторы“, то есть на машине сюда не подъехать», — отметил он.

Пройдя вдоль цирка рязанец показал, как родители с детьми переходят дорогу в неположенном месте на пересечении Лево-Лыбедской улицы и Посадского переулка, потому что пешеходного перехода нет.

«Кто пропускает, кто намерено давит», — заявил рязанец, добавив, что теперь на этом участке «движение бешеное, автобусы летают».