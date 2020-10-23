Рязанцев позвали на общегородской субботник

Добровольцев просят взять с собой перчатки.

Рязанцев позвали на общегородской субботник. Его устроят 24 октября с 9:00 до 11:00, сообщил сайт мэрии.

Убирать будут:

территорию у памятника Советско-Польскому братству по оружию;

сквер Культуры (сбор на остановке общественного транспорта «Клуб ТКПиО» по направлению в город);

парк Железнодорожников;

сквер на Соборной;

парк 1812 года (вход в парк со стороны улицы Старая Дубрава);

Портовый проезд;

несанкционированную свалку в поселке Элеватор.

Добровольцев просят взять с собой перчатки. Инвентарь на месте работы предоставит Дирекция благоустройства города.