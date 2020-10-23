Рязанцев позвали на общегородской субботник
Добровольцев просят взять с собой перчатки.
Рязанцев позвали на общегородской субботник. Его устроят 24 октября с 9:00 до 11:00,
Убирать будут:
- территорию у памятника Советско-Польскому братству по оружию;
- сквер Культуры (сбор на остановке общественного транспорта «Клуб ТКПиО» по направлению в город);
- парк Железнодорожников;
- сквер на Соборной;
- парк 1812 года (вход в парк со стороны улицы Старая Дубрава);
- Портовый проезд;
- несанкционированную свалку в поселке Элеватор.
Добровольцев просят взять с собой перчатки. Инвентарь на месте работы предоставит Дирекция благоустройства города.