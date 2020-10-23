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Рязанцев позвали на общегородской субботник
Добровольцев просят взять с собой перчатки.

Рязанцев позвали на общегородской субботник. Его устроят 24 октября с 9:00 до 11:00, сообщил сайт мэрии.

Убирать будут:

  • территорию у памятника Советско-Польскому братству по оружию;
  • сквер Культуры (сбор на остановке общественного транспорта «Клуб ТКПиО» по направлению в город);
  • парк Железнодорожников;
  • сквер на Соборной;
  • парк 1812 года (вход в парк со стороны улицы Старая Дубрава);
  • Портовый проезд;
  • несанкционированную свалку в поселке Элеватор.

Добровольцев просят взять с собой перчатки. Инвентарь на месте работы предоставит Дирекция благоустройства города.