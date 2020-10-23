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Рязанцам стало проще распоряжаться маткапиталом
Отделение ПФР по Рязанской области заключило соглашение об информационном обмене с учебными заведениями.

Отделение ПФР по Рязанской области заключило соглашение об информационном обмене с учебными заведениями, чтобы распоряжаться маткапиталом на обучение детей было проще. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда.

Раньше семьи должны были предоставить в ПФР копию договора об оказании платных образовательных услуг из учебного заведения. Теперь родителям нужно подать в ПФР заявление о распоряжении материнским капиталом.

На данный момент соглашение заключили с тремя вузами (РГУ имени Есенина, РГРТУ, филиалом Петербургского госуниверситета путей сообщения, а также с двумя колледжами (Рязанским железнодорожным колледжем и Рязанским медколледжем). Список планируют расширить.

Напомним, направить маткапитал на обучение любого из детей можно, когда ребенку, давшему семье право на сертификат, исполнится три года. Исключением является дошкольное образование.