Рязанцам стало проще распоряжаться маткапиталом

Отделение ПФР по Рязанской области заключило соглашение об информационном обмене с учебными заведениями.

Отделение ПФР по Рязанской области заключило соглашение об информационном обмене с учебными заведениями, чтобы распоряжаться маткапиталом на обучение детей было проще. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда.

Раньше семьи должны были предоставить в ПФР копию договора об оказании платных образовательных услуг из учебного заведения. Теперь родителям нужно подать в ПФР заявление о распоряжении материнским капиталом.

На данный момент соглашение заключили с тремя вузами (РГУ имени Есенина, РГРТУ, филиалом Петербургского госуниверситета путей сообщения, а также с двумя колледжами (Рязанским железнодорожным колледжем и Рязанским медколледжем). Список планируют расширить.

Напомним, направить маткапитал на обучение любого из детей можно, когда ребенку, давшему семье право на сертификат, исполнится три года. Исключением является дошкольное образование.