Руководство рязанской полиции обратилось к жителям области

Обращение связано со случаями мошенничества.

В пятницу, 23 октября, замначальника полиции УМВД России по Рязанской области Василий Ерохин через сайт ведомства обратился жителям области и предупредил о «телефонных» мошенниках, которые похищают деньги со счетов и карт.

Ерохин пояснил, что менее чем за неделю у рязанцев украли более четырех миллионов рублей. По этим фактам возбудили 14 уголовных дел.

«Не поднимайте трубки, когда вам звонят с неизвестных номеров, в особенности, если номера звонящих начинаются на 8-800, 8-495, 8-499», — обратился он к рязанцам и рекомендовал не реагировать на уговоры незнакомцев, которые представляются сотрудниками службы безопасности банка.

Василий Ерохин напомнил, что номер банковской карты, ее дату действия и код с обратной стороны не следует передавать никому.