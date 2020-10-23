\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 23
13°
Сбт, 24
11°
Вск, 25
ЦБ USD 76.47 -0.61 24/10
ЦБ EUR 90.41 -0.95 24/10
Нал. USD 76.2 / 77.7 17:49
Нал. EUR 90.2 / 90.65 16:45
Новости
Коронавирус
Публикации
Запретительное рядом. Какие ограничения из-за коронавируса ввели для р...
Разбираемся, что в Рязанской области попало под запрет.
4 часа назад
995
Уверенность на любой дороге. Где в Рязани купить всепогодный автомобил...
Автомобиль повышенной проходимости — это не роскошь, а ...
20 октября 16:45
9 528
Как уйти на фриланс и выжить
«Удаленка» — тренд последних лет.
20 октября 13:01
10 838
Онкологическая помощь в Рязани
Беседа с заведующей отделением дневного стационара ново...
19 октября 11:49
13 343
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
Руководство рязанской полиции обратилось к жителям области
Обращение связано со случаями мошенничества.

В пятницу, 23 октября, замначальника полиции УМВД России по Рязанской области Василий Ерохин через сайт ведомства обратился жителям области и предупредил о «телефонных» мошенниках, которые похищают деньги со счетов и карт.

Ерохин пояснил, что менее чем за неделю у рязанцев украли более четырех миллионов рублей. По этим фактам возбудили 14 уголовных дел.

«Не поднимайте трубки, когда вам звонят с неизвестных номеров, в особенности, если номера звонящих начинаются на 8-800, 8-495, 8-499», — обратился он к рязанцам и рекомендовал не реагировать на уговоры незнакомцев, которые представляются сотрудниками службы безопасности банка.

Василий Ерохин напомнил, что номер банковской карты, ее дату действия и код с обратной стороны не следует передавать никому.