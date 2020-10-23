Руководство ГК «Автоимпорт» оказало благотворительную помощь пострадавшим при взрыве в Скопинском районе

Президент компании Олег Смирнов передал слова поддержки администрации района.

Сотрудники ГК «Автоимпорт» доставили в Скопинский район благотворительную помощь для пострадавших при взрыве на территории воинской части. Президент компании Олег Смирнов передал слова поддержки администрации района и выразил надежду, что все пострадавшие в скором времени смогут вернуться к нормальной жизни.

«Мы не ожидали, что получим такую колоссальную поддержку всего региона! Спасибо большое всем тем, кто передавал вещи первой необходимости, помогал денежными средствами. Бытовая техника, которую закупила ГК „Автоимпорт“ обязательно будет передана тем, кто потерял все свое имущество в тот страшный день», — отметила заместитель главы администрации Скопинского района Галина Овсянникова.

Напомним, 7 октября в Скопинском районе произошли взрывы на территории военной части. В результате происшествия 34 дома были полностью уничтожены, жителей ближайших деревень были вынуждены эвакуировать. На данный момент продолжаются восстановительные работы.