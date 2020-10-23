Россиян призвали не принимать антибиотики для профилактики COVID-19

В Минздраве сообщили, что препараты могут нанести вред.

Главный внештатный микробиолог Минздрава России профессор Роман Козлов заявил, что антибиотики не помогают от коронавируса и их нельзя использовать для профилактики. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Специалист отметил, что во многих аптеках повышенный спрос на подобные препараты, и нередко из самостоятельно принимают антибиотики «для профилактики».

Козлов объяснил, что при использовании антибиотиков не по назначению может привести к тому, что микроорганизмы в полости рта и кишечнике станут устойчивыми к ним и врачам будет сложно лечить возможные бактериальные осложнения.

Он призвал фармацевтов не отпускать антибиотики без рецептов.