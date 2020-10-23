Путин высказался о возможности остаться президентом после 2024 года

Путин заявил, что поправки к Конституции России нацелены на развитие страны.

На заседании дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин ответил на вопрос о переизбрании на пост президента. Об этом передает РИА Новости .

Глава государства отметил, что отдает себе отчет в том, что к 2024 году его пребывание на посту президента закончится.

По его словам, принятые к Конституции России поправки нацелены на развитие страны, сохранение суверенитета, а не «обнуление» президентских сроков.

«А что будет там, в 2024, или там еще в более позднее время, это можно будет смотреть, когда время придет», — сказал Путин.