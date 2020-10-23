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Путин призвал регионы аккуратно действовать с мерами по COVID-19
Он подчеркнул, что вопросы должны быть на контроле федеральных фластей, регионов и муниципалитетов.

Президент России Владимир Путин заявил, что регионы пока стараются не вводить жесткие ограничения из-за коронавируса. Он призвал действовать в этом вопросе аккуратно, передает РИА Новости.

«Обращаю внимание коллег: здесь нужно действовать очень выверенно, аккуратно, исходя из реалий, которые складываются в той или иной территории, но, конечно, прежде всего, обеспечивая безопасность людей, минимизируя негативные последствия пандемии для экономики в то же время», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что вопросы должны быть на контроле федеральных фластей, регионов и муниципалитетов.

Президент добавил, что механизмы реагирования на риски в экономике, инструменты поддержки граждан и бизнеса должны быть «наготове».