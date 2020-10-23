Названы болезни, удваивающие риск заражения COVID-19

Вице-премьер рассказала, кому нужно особенно тщательно соблюдать меры безопасности.

Вице-премьер Татьяна Голикова назвала болезни, удваивающие риск заражения COVID-19. По ее словам, диабет и повышенное артериальное давления влияют на более тяжелое течение инфекции, передает РИА Новости.

К факторам риска также относятся ожирение, рак и сердечно-сосудистые болезни. Голикова отметила, что у 27% пациентов с выявленным COVID-19 (особенно у тяжелых) есть диабет. В 80% случаях коронавирус провоцирует повышение сахара в крови.

Вице-премьер уточнила, что у людей с диабетом чаще развивается пневмония и присоединяется бактериальная инфекция, поэтому им нужно особенно внимательно соблюдать меры профилактики, а при первых симптомах болезни — тщательно следить за уровнем сахара в крови.