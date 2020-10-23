Молодая подруга обокрала рязанского пенсионера

Девушка скрывалась в подвале дома своего сожителя.

Молодая подруга обокрала рязанского пенсионера. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

72-летний житель Ряжска и 27-летняя девушка периодически встречались и пили спиртное. После одного из визитов гостья ушла от пожилого мужчины с планшетом.

Девушка скрывалась в подвале дома своего сожителя. Она успела продать гаджет и купить алкоголь.

На жительницу Ряжска завели дело по части 2 статьи 158 УК. Ей грозит до пяти лет тюрьмы.

Отмечается, что ранее девушку судили за умышленное причинение легкого тяжкого вреда здоровью (статьи 111 и 115 УК).