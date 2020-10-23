Мэр Рязани заметила «разливайку» рядом с новой детской площадкой

Елена Сорокина рассказала об этом в своем Facebook.

Мэр Рязани Елена Сорокина осмотрела благоустройство двора и заметила «разливайку» рядом с новой детской площадкой. Она рассказала об этом в своем Facebook в пятницу, 23 октября.

На улице Предзаводской заасфальтировали баскетбольную площадку, сделали велопарковку, пешеходные дорожки. сейчас рабочие укладывают резиновое покрытие на детской и спортивной площадках.

Сорокина отметила, что раньше там была старая детская площадка. Местные жители приняли участие в программе поддержки местных инициатив.

«Проект получается хороший, — считает мэр. — Комплексное благоустройство территории охватывает двор, межквартальный проезд, несколько площадок. Я поблагодарила активистов ТОС, общественников, представителей депутатского корпуса за совместную работу».

Сорокина уточнила, что поручила чиновникам обратиться в областное министерство промышленности и экономического развития из-за заведения, которое торгует алкоголем рядом с детской площадкой.

«Дети не должны находиться рядом с пьющими людьми и видеть такой пример», — подчеркнула глава администрации.

В пятницу мэр также осмотрела сквер «Касимовский». Там опилили аварийные деревья, демонтировали бетонную плиту, подготовили основание для тротуарной дорожки. Рабочие укладывают плитку.

«Эта дорога ведет в школу. Раньше здесь было много поросли, аварийных деревьев. Территория была заброшенной. В настоящее время тропинка очищена и благоустроена. В следующем году мы предложили жителям продолжить участие в местных инициативах, чтобы выйти на второй этап обустройства этого участка, продлить дорожку и установить освещение», — добавила Елена Сорокина.