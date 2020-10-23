\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 23
13°
Сбт, 24
11°
Вск, 25
ЦБ USD 76.47 -0.61 24/10
ЦБ EUR 90.41 -0.95 24/10
Нал. USD 76.2 / 77.7 16:28
Нал. EUR 90.2 / 91 16:45
Новости
Коронавирус
Публикации
Запретительное рядом. Какие ограничения из-за коронавируса ввели для р...
Разбираемся, что в Рязанской области попало под запрет.
1 час назад
542
Уверенность на любой дороге. Где в Рязани купить всепогодный автомобил...
Автомобиль повышенной проходимости — это не роскошь, а ...
20 октября 16:45
9 279
Как уйти на фриланс и выжить
«Удаленка» — тренд последних лет.
20 октября 13:01
10 584
Онкологическая помощь в Рязани
Беседа с заведующей отделением дневного стационара ново...
19 октября 11:49
13 096
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 24-25 октября
Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».

Впереди выходные, и, несмотря на строгие ограничения, введенные на этой неделе, некоторые культурные заведения все же продолжают работать, соблюдая необходимые предписания. Тем, кто решил провести выходные с пользой, будет что посетить.

В эти выходные в Рязани пройдут сразу несколько театральных гастролей. Так на сцене Рязанского театра кукол свои спектакли продемонстрируют их коллеги из Твери. 24 октября зрители увидят спектакль Тверского театра кукол «Конек-горбунок» по одноименной сказке Петра Ершова.

А 25 октября Тверской театр кукол покажет рязанцам сказку «Принцесса и свинопас». В Рязанском театре на Соборной проходят гастроли Марийского театра юного зрителя. 24 октября артисты представят спектакль «Гадкий утенок», а 25 октября — сказку «Жила-была Сыроежка». Рязанский театр драмы 24 и 25 октября представит премьеру — комедию Саймона Уильямса «Никто не идеален».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».