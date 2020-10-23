Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 24-25 октября

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Впереди выходные, и, несмотря на строгие ограничения, введенные на этой неделе, некоторые культурные заведения все же продолжают работать, соблюдая необходимые предписания. Тем, кто решил провести выходные с пользой, будет что посетить.

В эти выходные в Рязани пройдут сразу несколько театральных гастролей. Так на сцене Рязанского театра кукол свои спектакли продемонстрируют их коллеги из Твери. 24 октября зрители увидят спектакль Тверского театра кукол «Конек-горбунок» по одноименной сказке Петра Ершова.

А 25 октября Тверской театр кукол покажет рязанцам сказку «Принцесса и свинопас». В Рязанском театре на Соборной проходят гастроли Марийского театра юного зрителя. 24 октября артисты представят спектакль «Гадкий утенок», а 25 октября — сказку «Жила-была Сыроежка». Рязанский театр драмы 24 и 25 октября представит премьеру — комедию Саймона Уильямса «Никто не идеален».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».