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Глава ВОЗ предупредил о наступлении тяжелых месяцев пандемии
Ожидается, что наиболее напряженной ситуация будет в Северном полушарии.

В пятницу, 23 октября, глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус предупредил о наступлении очень тяжелых месяцев пандемии. По его словам, наиболее напряженной ситуация будет в Северном полушарии, передает РИА Новости.

Гебрейесус пояснил, что многие страны столкнулись с резким увеличением случаев коронавируса. Это грозит в скором времени исчерпать ресурсы системы здравоохранения.

Глава ВОЗ призвал мировых лидеров принять срочные меры, чтобы предотвратить рост смертности от коронавируса.

По последним данным ВОЗ, во всем мире насчитывается свыше 41,5 миллиона случаев, более 1,13 миллиона пациентов умерли. Больше всего инфицированных — в США, Индии, Бразилии и России.