Глава Минздрава пообещал бесплатные и доступные прививки от COVID-19
В России зарегистрировали две вакцины от коронавируса.
Глава Минздрава Михаил Мурашко пообещал россиянам бесплатные и доступные прививки от COVID-19 после запуска больших объемов производства. Министр заявил об этом в пятницу, 23 октября, на Евразийском экономическом форуме,
Напомним, в августе ведомство зарегистрировало первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Ее назвали «Спутник V».
В октябре зарегистрировали вакцину «ЭпиВакКорона», которую разработали в центре «Вектор» Роспотребнадзора.