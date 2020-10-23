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Глава Минздрава пообещал бесплатные и доступные прививки от COVID-19
В России зарегистрировали две вакцины от коронавируса.

Глава Минздрава Михаил Мурашко пообещал россиянам бесплатные и доступные прививки от COVID-19 после запуска больших объемов производства. Министр заявил об этом в пятницу, 23 октября, на Евразийском экономическом форуме, передает РИА новости.

Напомним, в августе ведомство зарегистрировало первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Ее назвали «Спутник V».

В октябре зарегистрировали вакцину «ЭпиВакКорона», которую разработали в центре «Вектор» Роспотребнадзора.