Еще два свидетеля выступили по делу экс-мэра Рязани

На заседании должна была выступить и третий свидетель.

Еще два свидетеля выступили по делу экс-мэра Рязани Сергея Карабасова в пятницу, 23 октября.

Первым допрос прошел аудитор контрольно-счетной палаты Дмитрий Черенков. Он рассказал, что в феврале 2019 года, проверив установку детского и спортивного оборудования, обнаружил нарушения. На площадке была установлена только часть оборудования, другая часть складировалась на территории Лесопарка. Еще часть оборудования на сумму более 700 тысяч рублей отсутствовала.

Также Черенков добавил, что рабочая группа выезжала в парк Соборный, где находилась детская площадка с оборудованием, которое совпадало по контракту. Однако документов, которые подтверждали бы, что это именно те предметы, не было.

Второй свидетель — бывший директор Лесопарка Виталий Исаев пояснил, что детский комплекс «Космос» решили установить в Соборном парке, так как места на территории Лесопарка не хватало. Решение принял Сергей Карабасов.

Кроме того, часть спортивного оборудования установили на пляже в Солотче, так как там более подходящая почва. На заседании должна была выступить и третий свидетель Плотникова. По словам судьи, она не пришла из-за болезни: «чем заболела — все догадываются».

Следующее судебное заседание назначено на 30 октября. Будут вызваны два свидетеля.