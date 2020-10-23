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Эксперты рассказали, какие продукты подорожают к Новому году
Специалисты объяснили подорожание продуктов.

Эксперты рассказали «Вечерней Москве», какие продукты подорожают к Новому году. Так, по мнению директора профсоюза поставщиков и производителей продуктов питания «Руспродсоюз» Дмитрия Вострикова, вырастет стоимость макарон. Он пояснил, что это связано с ценами на продовольственную пшеницу.

Востриков отметил рост цен на культуры, идущие на корм скоту. Из-за этого подорожают молоко и мясо.

Основатель сети рыбных магазинов Алексей Рудько прогнозирует повышение цен на рыбу и рыбные продукты. Он утверждает, что производителям проще продавать рыбу за границу «с корабля», чтобы избежать трат на склады и логистику.

Рудько уверен, что повышения цен на рыбу можно было бы избежать в случае ограничения ее экспорта.