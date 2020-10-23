Эксперты рассказали, какие продукты подорожают к Новому году
Специалисты объяснили подорожание продуктов.
Эксперты рассказали «
Востриков отметил рост цен на культуры, идущие на корм скоту. Из-за этого подорожают молоко и мясо.
Основатель сети рыбных магазинов Алексей Рудько прогнозирует повышение цен на рыбу и рыбные продукты. Он утверждает, что производителям проще продавать рыбу за границу «с корабля», чтобы избежать трат на склады и логистику.
Рудько уверен, что повышения цен на рыбу можно было бы избежать в случае ограничения ее экспорта.