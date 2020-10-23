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Двух человек госпитализировали после ДТП в Сараевском районе
В аварии пострадали водитель и 40-летняя пассажирка автомобиля Datsun.

В четверг, 22 октября, в Сараевском районе столкнулись Datsun on-Do и Toyota Camry. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло на 4-м километре дороги «Сараи — Ухолово». 40-летняя жительница Сараевского района за рулем Datsun не уступила дорогу и столкнулась со встречной Toyota Camry, за рулем которой был 34-летний житель Тамбовской области.

В аварии пострадали водитель и 40-летняя пассажирка автомобиля Datsun. Их госпитализировали.