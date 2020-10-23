Двоих мужчин осудят за оплату покупок в рязанских магазинах фальшивыми деньгами

«Покупателям» грозит до восьми лет тюрьмы.

Двоих мужчин осудят за оплату покупок в рязанских магазинах фальшивыми деньгами. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

В августе двое жителей Пензенской области на машине приехали в Клепиковский район и в нескольких магазинах расплатились поддельными пятитысячными купюрами. Злоумышленников задержали.

На мужчин завели дело за хранение, перевозку в целях сбыта и сбыте заведомо поддельных денег. Им грозит до восьми лет тюрьмы.

Дело передали в суд.