Двоих мужчин осудят за оплату покупок в рязанских магазинах фальшивыми деньгами
«Покупателям» грозит до восьми лет тюрьмы.
Двоих мужчин осудят за оплату покупок в рязанских магазинах фальшивыми деньгами. Об этом
В августе двое жителей Пензенской области на машине приехали в Клепиковский район и в нескольких магазинах расплатились поддельными пятитысячными купюрами. Злоумышленников задержали.
На мужчин завели дело за хранение, перевозку в целях сбыта и сбыте заведомо поддельных денег. Им грозит до восьми лет тюрьмы.
Дело передали в суд.