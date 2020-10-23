\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 23
13°
Сбт, 24
11°
Вск, 25
ЦБ USD 76.47 -0.61 24/10
ЦБ EUR 90.41 -0.95 24/10
Нал. USD 76.16 / 78.09 13:04
Нал. EUR 90.1 / 90.85 13:04
Новости
Коронавирус
Публикации
Уверенность на любой дороге. Где в Рязани купить всепогодный автомобил...
Автомобиль повышенной проходимости — это не роскошь, а ...
20 октября 16:45
9 006
Как уйти на фриланс и выжить
«Удаленка» — тренд последних лет.
20 октября 13:01
10 311
Онкологическая помощь в Рязани
Беседа с заведующей отделением дневного стационара ново...
19 октября 11:49
12 830
Решение проблемы или новая пробка? Минусы и плюсы реконструкции перекр...
Перекресток решили расширить, чтобы увеличить полосы.
18 октября 19:04
1
21 004
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
Двоих мужчин осудят за оплату покупок в рязанских магазинах фальшивыми деньгами
«Покупателям» грозит до восьми лет тюрьмы.

Двоих мужчин осудят за оплату покупок в рязанских магазинах фальшивыми деньгами. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

В августе двое жителей Пензенской области на машине приехали в Клепиковский район и в нескольких магазинах расплатились поддельными пятитысячными купюрами. Злоумышленников задержали.

На мужчин завели дело за хранение, перевозку в целях сбыта и сбыте заведомо поддельных денег. Им грозит до восьми лет тюрьмы.

Дело передали в суд.