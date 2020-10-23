Центральная школа недвижимости выпустила новых специалистов

Ученики ЦШН получили диплом государственного образца и звание «агента по продаже недвижимости».

На этой неделе состоялся 54 выпуск «Центральной школы недвижимости». Ученики ЦШН получили диплом государственного образца и звание «агента по продаже недвижимости».

Образовательный курс длится около двух месяцев.

Будущие риэлторы изучают особенности рынка недвижимости, основы маркетинга, психологии общения, работы с возражениями.

«Особое место в программе занимает взаимодействие с банками, нотариусами, МФЦ и т. д», — отметили в ЦШН.

Средних и высших учебных заведений по этому направлению до сих пор нет.

«Центральная школа недвижимости» — единственная образовательная организация в Рязани, которая выдает диплом специалиста государственного образца. Набор в ЦШН проводится раз в полгода. Лучшие ученики могут продолжить свою профессиональную практику в «Центральном агентстве недвижимости».

Следующий этап повышения квалификации специалиста рынка недвижимости — получение аттестата Российской гильдии риэлторов, в которой состоит и Рязанская палата недвижимости.

Все агентства, входящие в РПН, аттестовывают сотрудников.

На сайте РГР пользователи могут проверить своего риэлтора — в открытом доступе официальная информация, стаж работы, наличие аттестата. Сертификат специалиста рынка недвижимости бывает двух видов — базовый и сертификат брокера, зависит от стажа работы и качества предоставляемых услуг.

В «Центральном агентстве недвижимости» все специалисты обязательно проходят образовательный курс в ЦШН, а также получают аттестат Российской гильдии риэлторов.

«При выборе агента по недвижимости учитываете все критерии, так как образование и членство в профессиональном сообществе — залог безопасной и качественной сделки», — добавили в ЦШН.