C начала года более 700 сотрудников «Рязаньэнерго» прошли обучение

Около 95% от общего количества обученных — представители производственного персонала.

В «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» подвели итоги работы по обучению персонала за 9 месяцев. Новые знания и навыки в рамках профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации получили 727 работника.

Около 95% от общего количества обученных — представители производственного персонала.

«Целью обучения сотрудников по специальным образовательным программам является совершенствование профессионального уровня. При этом значительное внимание уделяется таким направлениям повышения квалификации как современные технологии, цифровая трансформация, коммерческий учет», — отметили в «Рязаньэнерго».

В связи с непростыми эпидемиологическими условиями в образовательный процесс внесли коррективы: обучение сотрудников проходит в дистанционном формате. В организации отметили, что персонал «Рязаньэнерго» успешно перестроился на новые технологии предоставления образовательных услуг, что позволило обеспечить выполнение ранее запланированных показателей обучения.

«Получение энергетиками новых знаний и закрепление практических навыков, необходимых в современных условиях работы, является одним из главных способов поддержания высокого профессионализма нашего персонала. Регулярно проводимые обучающие мероприятия позволяют нашим сотрудникам развивать и совершенствовать свои компетенции, что в целом способствует эффективному обеспечению качественной работы по энергоснабжению потребителей в Рязанской области», — подчеркнул заместитель генерального директора «Россети Центр и Приволжье» — директор филиала «Рязаньэнерго» Сергей Котенев.