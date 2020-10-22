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За неделю в Рязани подешевели рис и рыба
Данные мониторинга предоставил Рязаньстат.

За неделю с 13 по 19 октября в Рязани больше всего подешевел рис — на 6,1%. Данные мониторинга предоставил Рязаньстат.

Также цена снизилась на:

  • рыбу мороженую неразделанную — на 4,1%;
  • крупу гречневую-ядрицу — на 3,6%;
  • морковь — на 3,1%;
  • молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности — на 1,1%;
  • молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности — на 1%.

Незначительно подорожали капуста, соль, картофель, яйца куриные, лук репчатый.

Фото ru.depositphotos.com