За неделю в Рязани подешевели рис и рыба
Данные мониторинга предоставил Рязаньстат.
За неделю с 13 по 19 октября в Рязани больше всего подешевел рис — на 6,1%. Данные мониторинга предоставил Рязаньстат.
Также цена снизилась на:
- рыбу мороженую неразделанную — на 4,1%;
- крупу гречневую-ядрицу — на 3,6%;
- морковь — на 3,1%;
- молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности — на 1,1%;
- молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности — на 1%.
Незначительно подорожали капуста, соль, картофель, яйца куриные, лук репчатый.
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