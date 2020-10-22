В Рязгордуме предложили взимать штраф за незаконное пользование платными парковками

По расчетам мэрии, бюджет города мог бы получать от этих взысканий до 10 миллионов рублей в месяц.

На состоявшемся в четверг, 22 октября, заседании комитета Рязанской гордумы по ЖКХ, депутаты одобрили инициативу о внесении изменений в региональный закон «Об административных правонарушениях». Предложенные поправки разрешают мэрии взимать штраф за незаконное пользование платными парковками.

До марта 2020 года такие санкции не были возможны, так как это противоречило федеральному законодательству. С 12 марта вступили в силу изменения в ФЗ №44, по которым назначение подобных штрафов обрело юридическую силу. Соответствующие корректировки могут быть в региональном законодательстве.

По расчетам мэрии, бюджет города мог бы получать от этих взысканий до 10 миллионов рублей в месяц.

Напомним, что в 2017 году между администрацией Рязани и компанией «Ростелеком» было заключено семилетнее соглашение об организации платного парковочного пространства. До 2024 года все оборудование и программное обеспечение проекта находится в собственности упомянутого инвестора.