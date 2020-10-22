В Рязанской области обновили географию распространения COVID-19
В регионе с коронавирусом зарегистрировали 9 803 человека.
В четверг, 22 октября, оперштаб при правительстве Рязанской области обновил географию распространения COVID-19. В регионе с коронавирусом зарегистрировали 9 803 человека в
- Рязани — 5105,
- Рязанском районе — 442,
- Скопине — 281,
- Ряжске — 263,
- Касимове — 244,
- Рыбном — 238,
- Сасове — 215,
- Шиловском районе — 170,
- Новомичуринске — 167,
- Скопинском районе — 164,
- Рыбновском районе — 160,
- Клепиковском — 155,
- Касимовском районе — 150,
- Спасском — 146,
- Михайловском районе — 144,
- Шилове — 121,
- Михайлове — 113,
- Александро-Невском — 89,
- Сараевском районе — 82,
- Александро-Невском районе — 76,
- Старожиловском — 71,
- Сапожке — 69,
- Кораблине — 65,
- Сасовском районе — 64,
- Шацком районе — 64,
- Старожилове — 60,
- Сараях — 58,
- Спасске-Рязанском — 57,
- Пронском районе — 55,
- Захаровском — 54,
- Шацке — 51,
- Чучкове — 49,
- Спас-Клепиках — 47.
- Ряжском районе — 45,
- Пронске — 44,
- Чучковском районе — 43,
- Милославском — 41,
- Милославском — 38,
- Захарове — 37,
- Путятинском районе — 36,
- Кораблинском районе — 34,
- Ухолове — 34,
- Путятине — 32,
- Ермишинском районе — 26,
- Кадоме — 26,
- Ермиши — 24,
- Сапожковском районе — 17,
- Ухоловском — 14,
- Пителинском — 9,
- Кадомском — 8,
- Пителине — 6.