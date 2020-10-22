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В Рязанской области обновили географию распространения COVID-19
В регионе с коронавирусом зарегистрировали 9 803 человека.

В четверг, 22 октября, оперштаб при правительстве Рязанской области обновил географию распространения COVID-19. В регионе с коронавирусом зарегистрировали 9 803 человека в

  • Рязани — 5105,
  • Рязанском районе — 442,
  • Скопине — 281,
  • Ряжске — 263,
  • Касимове — 244,
  • Рыбном — 238,
  • Сасове — 215,
  • Шиловском районе — 170,
  • Новомичуринске — 167,
  • Скопинском районе — 164,
  • Рыбновском районе — 160,
  • Клепиковском — 155,
  • Касимовском районе — 150,
  • Спасском — 146,
  • Михайловском районе — 144,
  • Шилове — 121,
  • Михайлове — 113,
  • Александро-Невском — 89,
  • Сараевском районе — 82,
  • Александро-Невском районе — 76,
  • Старожиловском — 71,
  • Сапожке — 69,
  • Кораблине — 65,
  • Сасовском районе — 64,
  • Шацком районе — 64,
  • Старожилове — 60,
  • Сараях — 58,
  • Спасске-Рязанском — 57,
  • Пронском районе — 55,
  • Захаровском — 54,
  • Шацке — 51,
  • Чучкове — 49,
  • Спас-Клепиках — 47.
  • Ряжском районе — 45,
  • Пронске — 44,
  • Чучковском районе — 43,
  • Милославском — 41,
  • Милославском — 38,
  • Захарове — 37,
  • Путятинском районе — 36,
  • Кораблинском районе — 34,
  • Ухолове — 34,
  • Путятине — 32,
  • Ермишинском районе — 26,
  • Кадоме — 26,
  • Ермиши — 24,
  • Сапожковском районе — 17,
  • Ухоловском — 14,
  • Пителинском — 9,
  • Кадомском — 8,
  • Пителине — 6.