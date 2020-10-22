В первом рязанском райцентре открыли физкультурный маршрут

Протяженность маршрута превысила пять километров.

В среду, 21 октября, в Сасове открыли физкультурный маршрут «Путь к здоровью». Об этом сообщил сайт регионального правительства.

И.о. заместителя министра физической культуры и спорта региона Игорь Мишин отметил, что Сасово первым из райцентров включился в реализацию социально-физкультурной инициативы «Сеть активных физкультурных маршрутов Рязанской области», который реализуется в рамках проекта «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография».

«Наша задача — вовлечь в систематические занятия физкультурой и спортом максимальное количество людей. Инициатива, которая сегодня активно реализуется, позволит повысить интерес населения к здоровому образу жизни, сделать регион более привлекательным в плане активного отдыха и туризма», — сказал Мишин.

Маршрут «Путь к здоровью» проходит таким образом, что жители старой части города и более нового микрорайона могут комфортно преодолеть путь до городского парка, где есть современные спортивные объекты. Протяженность маршрута — 5,2 километра. Его можно пройти за 80 минут.

Первый старт дали у центрального входа в городской парк на улице Зыкиной.