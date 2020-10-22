В облдуме обсудили организацию бесплатного горячего питания учеников начальной школы

В школах осуществляется родительский контроль организации и качества питания учащихся.

В первом заседании рабочей группы областной Думы VII созыва по реализации послания президента России, которое прошло в четверг, 22 октября, приняли участие депутаты, заместитель председателя правительства региона Роман Петряев, министр образования и молодежной политики Ольга Щетинкина, министр труда и социальной защиты населения Валерий Емец, глава администрации Рязани Елена Сорокина, руководитель управления Роспотребнадзора Лариса Сараева, председатель комиссии Общественной палаты по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан Инна Калашникова.

Открывая заседание, первый заместитель председателя регионального парламента Дмитрий Хубезов отметил, что Президентом РФ поставлена задача в течение трех лет организовать новую систему питания в общеобразовательных учреждениях.

«В этом году в школы Рязанской области пошли более 48 тысяч учеников 1-4 классов. И сегодня хотелось бы подробнее рассмотреть, как усовершенствована инфраструктура в школах, оборудованы столовые, что необходимо сделать для снабжения обучающихся качественными продуктами, и другие моменты, связанные с организацией горячего питания», — обратился к присутствующим Дмитрий Хубезов.

Заместитель председателя правительства региона Роман Петряев подчеркнул, что поручение президента России в Рязанской области выполнено: с 1 сентября ученики начальной школы обеспечены одноразовым бесплатным горячим питанием. Для решения этой задачи оперативно приняты все необходимые меры.

Министр образования и молодежной политики региона Ольга Щетинкина рассказала, что на данные цели в сентябре-декабре текущего года предусмотрено 192 млн. рублей, более 165 млн. из них — средства федерального бюджета, более 29 млн. — областного и 1,9 млн. — муниципального. При этом доля учащихся 1-4 классов, которые не менее одного раза обеспечены бесплатным горячим питанием, по сравнению с 2019 годом возросла на 40,7%.

Она обратила внимание на то, что для всех общеобразовательных организаций разработано и утверждено примерное десятидневное циклическое меню.

В школах осуществляется родительский контроль организации и качества питания учащихся, информация о результатах которого размещается на официальных сайтах общеобразовательных организаций в сети интернет.

Проводится мониторинг ситуации по данному вопросу в родительских чатах и анкетирование директоров школ, анализируются жалобы рязанцев в социальных сетях, на портале госуслуг, а также поступающие на горячие линии в органы власти. По результатам обращений в ряде школ уже скорректирован график питания, усилен контроль за температурой поставляемой пищи.

Глава администрации Елена Сорокина пояснила, что во всех школьных столовых областного центра и муниципальном предприятии «Детское питание» благодаря участию в экспериментальном проекте по совершенствованию организации питания обучающихся в 2010—2013 годах создана хорошая база: проведен ремонт, приобретено современное оборудование, мебель, посуда. За истекшие годы большинству учреждений удается поддерживать пищеблоки в работоспособном состоянии.

По ее словам, в настоящее время в связи с увеличением количества обучающихся для ряда образовательных учреждений наиболее острым является проблема перенаполненности. В целях увеличения посадочных мест в столовых необходимо дополнительное финансирование из регионального бюджета на возведение пристроек, реконструкцию помещений.

Участники заседания обсудили вопросы состояния и работы школьных столовых и буфетов, контроля за качеством пищевых продуктов. Речь шла об особенностях обеспечения обучающихся бесплатным горячим питанием при переводе школ на режим дистанционного обучения в связи с карантинными мероприятиями, организации индивидуального подхода к питанию детей, имеющих медицинские показания.

По итогам проведения рабочей группы будут подготовлены соответствующие рекомендации.