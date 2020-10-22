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В Москве предотвратили теракт
Возбуждено уголовное дело.

В Москве предотвратили теракт, Об этом в четверг, 22 октября, со ссылкой на спецслужбы передает ТАСС.

Известно, что 29-летний уроженец Центральной Азии готовил теракт в одном из зданий органов власти, его задержала ФСБ. В тайнике обнаружили компоненты самодельного взрывного устройства.

Мужчина действовал по указанию боевиков международных террористических организаций и собирался выехать в зону боевых действий на Ближний Восток.

Возбуждено уголовное дело.